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Мурманская область. Арктика16.01.18 17:05

«Комфортная городская среда - 2017»: подвели первые итоги и выбираем будущие проекты

В прошедшем году сделать свои дворы лучше и удобнее смогли жильцы трёх улиц в ЗАТО Александровск (ул.: Старикова, Колышкина и Победы) благодаря участию муниципалитета в федеральной программе «Комфортная городская среда».

Напомним, в начале 2017 года ЗАТО Александровск вошло в программу «Формирование комфортной городской среды» наряду с 28 муниципальными образованиями региона. На её реализацию муниципалитету  из федерального и областного бюджетов было выделено около 10 млн рублей и около 2 млн рублей поступило из местной казны.

Условия участия в проекте, к слову, довольно простые. Желающие благоустроить свой двор должны были сначала подать заявку, затем подготовить проект благоустройства территории. В марте определился список победителей конкурсного отбора, куда вошли три двора на ул. Колышкина (дома №№ 113 и 116) в Гаджиево, в Полярном ул. Старикова (дома №№ 3 и 5) и дом № 3 на ул. Победы в Снежногорске, а также одна общественная территория – площадь им. Л.А. Матушкина в гарнизоне подводников.

В прошедшем году были  обновлены дорожные покрытия, приведены в порядок газоны, установлены малые архитектурные формы и организованы детские игровые зоны, контейнерные площадки и парковки. В Гаджиево на центральной площади выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, произведены работы по озеленению газонов, отремонтирована трибуна, приведены в порядок ступени к ней.

ЗАТО Александровск в этой федеральной программе участвовал впервые, поэтому документацию готовили, что называется «с нуля», «набили» немало шишек, но теперь появился опыт, который пригодится в этом году.

Каждый житель ЗАТО Александровск может самостоятельно с помощью участия в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты по благоустройству территорий выбрать лучший для себя вариант. 18 марта, в день выборов президента,  впервые в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проводиться рейтинговое голосование, принять участие в котором смогут все жители, начиная с 14 лет.

- Народный контроль необходим нам для того, чтобы определить и реализовать действительно интересные и полезные проекты. Призываю всех александровцев принять самое активное участие в голосовании. Ведь одно из главных условий проекта – инициатива самих горожан. Именно от них зависит, что и как благоустроить в нашем ЗАТО - отметил глава администрации ЗАТО Александровск Семён Кауров.

Напомним, проект, запущенный по инициативе Владимира Путина, рассчитан до 2022 года.

- «Формирование комфортной городской среды» - действительно результативный проект, позволяющий горожанам получить в своих дворах именно то, что они хотят. В 2017 году в рамках проекта в нашем ЗАТО проведён огромный объём работ по благоустройству. Мы намерены продолжить эту практику, и надеемся на активное участие в программе александровцев. К её реализации в городах ЗАТО необходимо подходить грамотно и делать это вкупе с другими федеральными или областными программами. Например, как это было в городе судоремонтников, где благоустройство двора проходило в комплексе с капитальным ремонтом фасада дома по ул. Победы, 1/1, - отметил Семен Михайлович.

Администрация ЗАТО Александровск приглашает жителей принять участие в сборе предложений по благоустройству общественных территорий. По 9 февраля муниципалитет проводит приём заявок с предложениями по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы». Их могут подать граждане, юридические лица, органы государственной и муниципальной власти.

С подробной информацией по сбору предложений и адресами можно ознакомиться на официальном сайте ЗАТО Александровск https://www.zato-a.ru/pr/info/news/12726/

#комфортнаягородскаясреда #ЖКХменяется

Виктория БОДРОВА.

Фото автора.

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