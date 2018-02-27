Комфортная городская среда – взгляд юных мурманчан

Сегодня в школах города в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовала гражданско- патриотическая акция «Мы выбираем семьей, каким будет город мой». Юные мурманчане могут выразить свое видение концепции благоустройства зеленых зон Мурманска. Ребятам предложено визуализировать свои идеи – нарисовать, смоделировать или описать в сочинении. Надо отметить, что это не первый опыт маленьких горожан участия в развитии городской инфраструктуры.

– К столетнему юбилею Мурманска ученики и выпускники мурманских образовательных организаций, их педагоги и родители – в общей сложности 600 человек – подготовили 67 макетов города будущего, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Александровна Ананьина. – Некоторые элементы этих визуализаций, по мнению ребят, можно включить в окончательные варианты дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий.

Напомним, проекты благоустройства 19 общественных территорий представлены на выставке в Мурманском городском выставочном зале гостинично-делового центра «Арктика». В зале установлена урна для сбора предложений по эскизам. Рейтинговое голосование пройдет в Мурманске 18 марта.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно на сайте по ссылке: citymurmansk.ru/dcount.php?file=334_dizayn_proekty.rar.