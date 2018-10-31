Комфортная среда для мурманчан

Городские власти продолжают масштабный проект по благоустройству территории возле Семеновского озера. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход реконструкции участка набережной в районе остановки «Улица Юрия Гагарина».

- Первая очередь обустройства набережной мурманчанам очень понравилась. Этим летом для выпускников мы даже провели яркий праздник на берегу озера, - отметил Андрей Сысоев. - Наша очередная задача - облагородить территорию до проспекта Героев-североморцев. Сейчас идет самый трудоемкий этап - укладка сетей. Как только подрядчик проложит коммуникации, будет снесено старое здание, к лету начнется возведение архитектурных сооружений.

Согласно дизайн-проекту, на участке набережной в районе остановки «Улица Юрия Гагарина» планируется обустройство дополнительных пешеходных и велодорожек, прогулочной зоны.

- На месте бывшего кафе, расположенного в районе остановки, появится абсолютно новое строение с несколькими функциональными зонами. На крыше будет обустроена смотровая площадка со скамейками и топиарными фигурами, - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Участок набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина» - один из трех объектов, который в этом году реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в Мурманске было завершено строительство пешеходной связи Семеновского озера и обновлен сквер на улице Шабалина.