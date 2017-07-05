Комфортные условия для школьников в новом учебном году

В Мурманске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Работы охватили как внутренние помещения, фасады учреждений, так и территорию возле них.

В школе № 37, которая находится на проспекте Кирова, идёт ремонт спортивного зала и раздевалок, подходит к концу установка и подключение системы видеонаблюдения. Также здесь обновят систему освещения и заменят оконные блоки на лестничном пролёте.

– Работы в учебных заведениях идут строго по графику, – рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Наталья Кочнева. – Налажено четкое взаимодействие с подрядчиками, поэтому все недочеты устраняются в рабочем порядке.

Стоит отметить, что модернизация коснётся абсолютно всех образовательных учреждений. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения, обновятся школьные стадионы и спортивные площадки.