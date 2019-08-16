Комфортных дворов в Мурманске становится больше

С каждым годом жители областного центра начинают всё более ответственно относиться к общедомовой собственности - становятся настоящими хозяевами своих дворов. Пример такого отношения – придомовая территория домов № 28 корпус 1 и 28 корпус 2 по улице Хлобыстова. Здесь идёт капитальный ремонт в рамках программы «Формирование современной городской среды».

– Проект собственники жилья обсуждали вместе, ими было принято решение увеличить место для парковки автомобилей, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. – Сейчас устройство автомобильных стоянок практически завершено.

Кроме того уже установлен бортовой камень, заасфальтированы тротуары. Идёт замена люков и колодцев. В скором времени начнется устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Проектом также предусмотрена установка металлических пешеходных ограждений, замена светильников наружного освещения, посев газонов, установка урн и скамеек.