Комфортный двор для инициативных мурманчан

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск». В рамках программы в 2018 году предусмотрено благоустройство 14 дворовых территорий. Сегодня глава администрации областного центра посетил дворовую территорию домов №№ 8 и 10 по ул. Мира.

– Одним из самых болезненных вопросов для всех российских городов является ремонт дворов: согласно Жилищному кодексу обязанности по содержанию придомовой территории ложатся на плечи собственников квартир. Это одна из самых трудоемких и финансово затратных работ при содержании многоквартирного дома, – отметил Андрей Сысоев. – Конечно, нужно поблагодарить федеральный центр за то, что в 2016 году было принято решение помочь собственникам домов, запустив такой важный проект как «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации города Мурманска обратил внимание на активность жителей №№ 8 и 10 по улице Мира, которые не просто захотели, чтобы их двор вошёл в муниципальную программу, но и организовали собрание собственников и наладили взаимодействие с управляющей организацией. По инициативе жильцов проект благоустройства был дополнен: чтобы не допустить нарушений парковки, на тротуарах появятся ограждения.

Также техническим заданием предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, установка бортовых камней, ремонт колодцев, замена светильников наружного освещения на светодиодные энергосберегающие, ремонт контейнерной площадки, ремонт спортивной площадки, ремонт лестниц, озеленение, а также установка урн и скамеек. Финансирование подрядчику будет перечисляться только по факту выполненных работ.