Мурманская область. Арктика20.09.17 07:25
«Комиксы – это интересно всем!» - в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивная встреча
22 сентября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивная встреча с финским художником и учителем рисования комиксов, социальным работником Петри Койккалайненом.
На творческую встречу приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги, ученики детских школ искусств г. Мурманска, а также любители комиксов.
Петри расскажет гостям мероприятия о применении комиксов в своей социальной работе с разными группами населения, а также проведет мастер-класс по рисованию.
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