Мурманская область. Арктика23.01.19 07:30
Комиссия Минобороны России установит все обстоятельства жёсткой посадки Ту-22М3, а пострадавшего лётчика транспортируют в военный госпиталь Москвы
Вчера самолёт Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки лётчика самолёта Ту-22М3, совершившего жёсткую посадку, в военный госпиталь города Москвы, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
По данным ведомства, состояние лётчика удовлетворительное и угрозы для его жизни нет.
Напомним, 22 января при заходе на посадку в Мурманской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Два лётчика были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, ещё два члена экипажа погибли.
На аэродром под Мурманском вылетела комиссия Минобороны России для установления всех обстоятельств жёсткой посадки самолета. ■
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