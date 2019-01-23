Комиссия Минобороны России установит все обстоятельства жёсткой посадки Ту-22М3, а пострадавшего лётчика транспортируют в военный госпиталь Москвы

Вчера самолёт Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки лётчика самолёта Ту-22М3, совершившего жёсткую посадку, в военный госпиталь города Москвы, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным ведомства, состояние лётчика удовлетворительное и угрозы для его жизни нет.

Напомним, 22 января при заходе на посадку в Мурманской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Два лётчика были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, ещё два члена экипажа погибли.

На аэродром под Мурманском вылетела комиссия Минобороны России для установления всех обстоятельств жёсткой посадки самолета. ■