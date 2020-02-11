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Мурманская область. Арктика11.02.20 16:15

Комиссия отметила особые успехи Кольской АЭС по направлению «Переработка РАО»

На Кольской атомной станции подведены итоги развивающей партнерской проверки качества развертывания производственной системы «Росатома» (ПСР).

Комиссия, в которую помимо экспертов центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Корпоративной академии «Росатома» вошли руководители АО «Производственное объединение «Электрохимический завод», проанализировала и высоко оценила работу заполярных атомщиков в сфере развития бережливого производства. В итоговом меморандуме зафиксировано, что по всем 18 индикаторам на Кольской АЭС достигнуты целевые значения.

«Нам, представителям топливного дивизиона «Росатома», особенно интересно узнать, как эффект от снижения затрат на нашем предприятии дальше транслируется в потоке топливного цикла», - отметил председатель комиссии, заместитель генерального директора по производству АО «Производственное объединение «Электрохимический завод» Ринат Асадулин.

Поэтому не удивительно, что особое внимание в ходе проверки члены комиссии уделили ПСР-потокам по обращению с ядерным топливом, а также связанным с переработкой радиоактивных отходов (РАО).

«С использованием инструментов производственной системы «Росатома» нам удалось значительно повысить эффективность использования ядерного топлива. Экономия средств от реализации только одного проекта по оптимизации топливного цикла составила порядка 300 млн рублей. Всего же за период с 2016 года на Кольской атомной станции внедрено более 1500 предложений по улучшению, сделанных сотрудниками нашего предприятия», - рассказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Комиссия отметила особые успехи Кольской АЭС по направлению «Переработка РАО». Этот проект реализуется на уникальном комплексе переработки жидких радиоактивных отходов. Здесь применяется технология ионоселективной очистки кубового остатка, позволяющая уменьшать объём отходов в 100 раз и превращать их в безопасный солевой плав.

Таким образом, на Кольской атомной станции вывели из категории «радиоактивные отходы» уже около 3 тысяч тонн солей. Причём эффективность этой работы значительно возросла в связи с использованием персоналом принципов ПСР.

 

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