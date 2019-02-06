Комиссия по допуску к участию во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» начинает работать

В административно-спортивном комплексе «Долины Уюта» состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдёт по всей России уже в 37-й раз. Региональный старт состоится в спорткомплексе «Долина Уюта» 9 февраля в 12.00

Представители регионального Центра спортивной подготовки доложили о полной готовности трасс для проведения соревнований, о мерах, принимаемых по созданию антитеррористической защищенности спортивного объекта в соответствии с действующим законодательством, также был подробно представлен регламент соревнований.

Комиссия по допуску начинает работать уже с сегодняшнего дня, заявки принимаются в конференц-зале АСК ежедневно - с 15.00 до 19.00.

Подача индивидуальных заявок возможна также в день соревнований - с 9.00 до 11.00.

Напомним, что в стартах «Лыжни России» примет участие 73 субъекта РФ, в Мурманской области старт будет дан в 24 населенных пунктах.