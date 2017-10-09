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Мурманская область. Арктика09.10.17 08:08

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО город Североморск рассмотрела 21 вопрос дорожного движения

Двадцать один вопрос рассмотрели участники заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО город Североморск. Заседание комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации ЗАТО город Североморск Анатолия Рожковского. Участие в работе комиссии приняли специалисты КРГХ и отделов администрации, представители автодорожных предприятий, управляющих компаний, ГИБДД, МЧС, ГЦ ЖКХ.

Обсуждение вопросов было довольно продолжительным, порой жарким, комиссии удалось принять решения только по десяти из них, обсуждение остальных вопросов перенесено на более поздний срок. Почти в каждом из рассматриваемых случаев требовалось выяснить, насколько обосновано выдвинутое предложение, и принять оптимальное решение, уточнить, кому принадлежит тот или иной участок земли - муниципалитету, какому-либо из ведомств, собственникам жилья, - наконец, определиться, за чей счет будет устанавливаться дорожный знак, ограждение либо производиться какое-либо другое подобное действие.

Для рассмотрения оставшихся вопросов комиссия соберется в пятницу, 20 октября.

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