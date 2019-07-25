Комиссия по подготовке к отопительному сезону приступила к работе в муниципалитетах Мурманской области

23 июля состоялось первое выездное заседание комиссии по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года. Под руководством заместителя губернатора Евгения Никоры с участием руководителей администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также представителей объектов социального назначения комиссия посетила Кольский район.

Специалисты оценили уровень подготовки к предстоящему отопительному сезону мазутной и угольной котельных в Териберке, электрокотельной – в Туманном, осмотрели водозаборы.

Как отмечено в ходе совещания, готовность жилищного фонда Териберки к началу отопительного сезона составляет 78%, Туманного – 100%. Нормативный запас топлива на мазутной котельной Териберки сформирован в объеме 70%, остаток планируется доставить в процессе запуска теплового источника.

Кроме того, в рамках подготовки электросетевого хозяйства, в период с 29 июля по 1 августа в муниципалитетах на сетях электроснабжения, эксплуатируемых ОАО «МРСК Северо-Запада» Колэнерго», пройдут плановые ремонтные работы.

По итогам работы профильной комиссии администрации Кольского района рекомендовано обеспечить подготовку к отопительному периоду в установленные сроки, а также продолжить разработку проектной документации технического перевооружения мазутной котельной.

В ходе посещения Кольского района также были подняты вопросы, касающиеся работы оперативного штаба по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. По итогам рекомендовано провести инвентаризацию и сформировать план вывоза строительного мусора из Териберки. Главе администрации сельского поселения совместно с управляющей организацией поручено согласовать с местными жителями нюансы устройства наружного освещения, принять меры по ускорению проведения ремонта жилфонда с учётом средств управляющей компании, регионального фонда капитального ремонта и софинансированием местного бюджета.

Комиссия по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года продолжает работу в муниципалитетах в соответствии с утверждённым графиком.