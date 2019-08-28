Комиссия по подготовке объектов ЖКХ Мурманской области к отопительному периоду проверила ход работ в Мурманске

В ходе очередного выездного заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки объектов ЖКХ Мурманской области к работе в отопительный период 2019/2020 года под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры проверена готовность города Мурманска.

В мероприятии приняли участие представители регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, администрации города, ресурсоснабжающих организаций.

Участники заседания обсудили состояние общедомовых приборов учета тепловой энергии, а также бойлеров.

Ресурсоснабжающей организации АО «МЭС» поручено в кратчайшие сроки принять в эксплуатацию ныне бесхозное оборудование и наладить работу теплового пункта в доме № 15а на ул. Карла Либкнехта, восстановить подачу горячей воды в 19 домах.

Комиссия отметила, что в целом подготовка к отопительному периоду в муниципалитетах проходит в штатном режиме, в соответствии с графиком. Подача теплоносителя в образовательные учреждения областного центра будет произведена 30 августа.

Также в рамках работы оперативного штаба проверен ход работ по благоустройству придомовых территорий по адресам ул. Шмидта, 1 корп. 3 и просп. Ленина, 70, оценено качество ремонта подъездов и фасада жилого дома № 65 по просп. Ленина. Работы по благоустройству территорий и ремонт жилищного фонда выполняются в установленный срок.

Особое внимание на заседании было уделено состоянию контейнерных площадок. Руководитель штаба дал жесткое указание региональному оператору скорректировать работу операторов ТКО и управляющих организаций.

«График вывоза ТКО должен быть синхронизирован с графиком работы дворника для достижения максимально эффективного результата», – подчеркнул Евгений Никора.