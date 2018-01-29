Комиссия Североморска продлила срок реализации грантовых средств для двух проектов

В администрации ЗАТО г.Североморск под председательством главы флотской столицы Владимира Евменькова состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям. На повестке дня – вопросы о продлении срока использования средств гранта двум предпринимателям, не успевшим освоить их за год, по объективным причинам.

Заслушав грантополучателей (ИП Оксану Ларину и ходатайство Андрея Шубина, директора ООО), комиссия единогласно продлила срок реализации грантовых средств до конца I квартала 2018 года.

Программа поддержки предпринимательства в ЗАТО г. Североморск реализуется с 2013 года. За это время было проведено немало консультаций и обучающих семинаров для тех, кто строит свой бизнес в условиях ЗАТО. Финансовую поддержку в виде грантов получили 19 начинающих предпринимателей (от 100 до 450 тысяч рублей). Многие из них справились с трудностями начального этапа и сегодня процветают.

В 2018 году муниципалитеты, возможно, вновь получат областные субсидии на поддержку предпринимательства. Подать заявку на получение гранта предприниматели или потенциальные бизнесмены могут при выполнении определенных требований: работа на североморском рынке услуг не более одного года либо планируемое открытие бизнеса в ближайшей перспективе; штат - не более 5 человек или планируемое трудоустройство не более 5 человек; наличие бизнес-плана и свидетельства о прохождении курсов начинающих предпринимателей.