Комиссия Совбеза констатирует, что система обращения с отходами потребления в стране представляет угрозу окружающей среде

В Совете безопасности России заявляют, что захоронение мусора на полигонах является существенным недостатком отечественной системы переработки отходов.

Вопросы обеспечения экологической безопасности при формировании системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами были рассмотрены экспертами СБ Российской Федерации, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

На заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ подчеркнуто, что сложившаяся система обращения с отходами потребления представляет угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологической обстановке. «Существенным недостатком назван преимущественно полигонный способ обезвреживания мусора и крайне низкий уровень развития инфраструктуры по его переработке, что приводит к ухудшению экологической ситуации. Особую озабоченность вызывает рост несанкционированных свалок», - заявляют в Совете безопасности.

На заседании было отмечено, что криминализация сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и многочисленные нарушения требования законодательства способствуют росту техногенной нагрузки на природные комплексы.

Межведомственная комиссия выработала дополнительные меры организационного и нормативно-правового характера в целях обеспечения экологической безопасности.