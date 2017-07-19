Комиссия совета при президенте РФ поддержала предложение о проведении международной «Арктической велогонки» на территории Мурманской области в следующем году

В правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Виталия Мутко состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. В работе комиссии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

Алексей Тюкавин проинформировал участников заседания о поддержке правительством Мурманской области инициативы проведения в Мурманской области в 2018 году международной велогонки класса «Тур де Франс» под условным названием «Пересечение границ», первый этап которой пройдет в Мурманске, а второй по трассе Мурманск – Киркенес. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею Баренцева-ЕвроАрктического сотрудничества.

Межведомственная комиссия одобрила предложение по проведению этого международного соревнования. Кроме того, принято положительное решение об оказании организационной поддержки «Арктической велогонки» профильными федеральными ведомствами, а также о софинансировании организации и проведения международной велогонки на территории Мурманской области в 2018 году за счёт средств федерального бюджета, выделяемых Министерству спорта Российской Федерации.