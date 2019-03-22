Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о крабовых аукционах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий распределение через аукционы части квот на добычу (вылов) краба. Законопроект был инициирован правительством РФ. Комитет является соисполнителем по законопроекту.

«Разделом плана «Рыбохозяйственный комплекс» в 2019 году предусмотрено принятие федерального закона о распределении 50% объёма квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по «историческому принципу», путем проведения аукциона в электронной форме», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство РФ в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выставлять половину объёма квот на добычу краба, ранее распределявшихся по так называемому историческому принципу, на электронные аукционы.

По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.

В заключении комитета отмечается, что ранее при подготовке проекта бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов в Госдуме обращали внимание на преждевременность учёта в прогнозе доходов федерального бюджета «дополнительного объёма поступлений от продажи высоколиквидных и особо востребованных квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах в размере 40,9 млрд рублей в 2019 году и 41 млрд рублей в 2020 году при фактическом отсутствии законодательного регулирования соответствующих аукционов».

«Поскольку поступление первых доходов от продажи квот на добычу крабов запланировано уже на 2019 год и принимая во внимание, что основная часть аукционов проводится во II и III кварталах года, необходимо, чтобы предусмотренные законопроектом постановления правительства в части продажи закрепления квот и порядка распределения улова были приняты не позднее апреля - мая 2019 года. В ином случае возникнут серьёзные риски недополучения доходов федерального бюджета в части поступления от продажи квот на добычу (вылов) крабов», - говорится в тексте заключения, пишет «Интерфакс».

Напомним, что рыбацкое сообщество Северного бассейна» выступало против ухода от «исторического принципа» распределения квот на добычу (вылов) краба, но законодательный процесс пошёл, поэтому их требования останутся, скорее всего, в высших коридорах власти не принятыми.