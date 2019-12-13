Комитет государственных закупок Мурманской области получил Премию Рунета – 2019 в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».

Комитет получил диплом «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков». Победителя отметили за активное развитие конкуренции, поддержку межрегионального взаимодействия, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Комитетом как уполномоченным органом опубликовано в единой информационной системе более 7,5 тысячи конкурентных процедур. А совместно со столицей Комитет развивает межрегиональные совместные закупки медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Премия Рунета в области онлайн-закупок – почетная награда, которая, как мы полагаем, поможет не только поддержать регион-победитель на пути к цифровизации контрактной системы, но и дать положительный пример другим субъектам России, которые только начинают работать с онлайн-закупками», – сказал Геннадий Дёгтев.

Диплом «Лучший региональный заказчик» вручался в рамках номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Награду вручил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получение номинации очень важно для Мурманской области, отметил руководитель комитета по конкурентной политике Мурманской области Александр Коптев.

«Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительных вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Оказаться в числе номинантов как лучший региональный заказчик на Портале поставщиков – это уже большая победа и серьезное достижение Комитета государственных закупок Мурманской области. С другой стороны, в такой высокой оценке есть определенная закономерность. Правительство Мурманской области последовательно и планомерно работает над повышением уровня цифровизации государственных услуг и, как следствие, открытости и прозрачности своей деятельности. Очень приятно, что наши усилия в этой сфере заметили и оценили. Кроме того, как и любая награда, это задел на будущее и стимул не снижать планку в дальнейшем», – подчеркнул он.

Лауреатов премии назвали на торжественной церемонии вручения «Премии Рунета 2019», которая прошла в доме Пашкова.

В этом году Премия Рунета вручается в 16-й раз. Церемония вручения премии Рунета – это ежегодное представление лидеров цифровой отрасли и подведение IT-итогов года. Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).