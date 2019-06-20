Комитет облдумы рекомендовал принять в первом и окончательном чтении проект закона об исполнении областного бюджета за 2018 год

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом и окончательном чтении проект закона об исполнении областного бюджета за 2018 год.

Основные параметры областного бюджета в 2018 году исполнены в следующих объёмах: по доходам - 63709,8 млн рублей, по расходам – 63688,1 млн рублей, профицит составил 21,7 млн рублей.

Говоря об инвестициях в объекты капитального строительства, отмечалось, что наибольший объём бюджетных средств направлен на строительство и реконструкцию спортивных объектов, объектов культуры и ЖКХ.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на неполный объём израсходованных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Борис Пищулин подчеркнул важность тщательного анализа ситуации с точки зрения эффективности дальнейшего планирования средств.

В первом чтении предложено принять законопроект, который закрепляет право Контрольно-счётной палаты Мурманской области осуществлять полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю в соответствии с соглашением, заключенным с представительным органом местного самоуправления Мурманской области.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе принять обращение к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, касающееся установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по отдельным субсидиям. В частности речь идёт о субсидиях, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов. В целях обеспечения сбалансированности бюджета региональные парламентарии просят установить по всем субсидиям, предоставляемым в целях софинансирования расходных обязательств Мурманской области при реализации национальных проектов, уровень федерального софинансирования не ниже 94 процентов.