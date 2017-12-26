Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области направил более 27 млн рублей подведомственным учреждениям

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил субсидии областному центру спортивной подготовки и спортивным школам региона в размере 27 млн 685 тысяч 507,47 рубля на реализацию социально значимых обязательств. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на зарплату, коммунальные услуги, услуги связи, оплату работ по подготовке спортивного резерва, проведение соревнований, аренду сооружений, развитие информационно-технологической инфраструктуры.

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