Мурманская область. Арктика26.12.17 17:03
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области направил более 27 млн рублей подведомственным учреждениям
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил субсидии областному центру спортивной подготовки и спортивным школам региона в размере 27 млн 685 тысяч 507,47 рубля на реализацию социально значимых обязательств. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Средства направлены в том числе на зарплату, коммунальные услуги, услуги связи, оплату работ по подготовке спортивного резерва, проведение соревнований, аренду сооружений, развитие информационно-технологической инфраструктуры.
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александр
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Валентин
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