Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил подведомственным учреждениям более 18 млн рублей

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области перечислил в адрес подведомственных учреждений субсидии в сумме 18223080 руб. на реализацию социально значимых обязательств. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены, в том числе и на выплату зарплат сотрудникам, организацию спортивных мероприятий, аренду сооружений, коммунальные расходы, проведение физкультурных мероприятий в рамках ГТО, обеспечение участия сборных команд в спортивных соревнованиях, оплату услуг по содержанию имущества.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».