Комитет по культуре и искусству Мурманской области отмечен дипломом Минкультуры России за лидирующие позиции в рейтинге информационной активности культурной жизни

На заседании итоговой коллегии министерства культуры Российской Федерации глава ведомства Владимир Мединский вручил коллегам из регионов почетные грамоты, благодарственные письма и дипломы за успешную работу.



За лидирующую позицию в рейтинге информационной активности культурной жизни по итогам 2017 года и за активное участие в реализации проекта «Единое информационное пространство в сфере культуры» Дипломом был отмечен комитет по культуре и искусству Мурманской области, вошедший в тройку лидеров среди субъектов России в номинации «Субъект Российской Федерации с населением до 1 млн человек».



Продолжилась итоговая коллегия выступлением вице-премьера правительства Российской Федерации Ольги Голодец, которая дала положительную оценку работе министерства. «2017 год был отмечен потрясающими достижениями. Выросла посещаемость театров, музеев, российских фильмов. Абсолютный рекорд достигнут в посещении музеев – за 2017 год их посетили 125 миллионов человек», – отметила вице-премьер.



В своем докладе министр культуры Владимир Мединский рассказал об итогах работы министерства в 2017 году и задачах на 2018 год. Также на заседании коллегии выступили руководители федеральных учреждений культуры и искусства.



В работе коллегии Минкультуры России принял участие председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.