Комитет по культуре и искусству Мурманской области выдал разрешения на капитальный ремонт 7 домов, отнесенных к объектам культурного наследия

31 июля комитетом по культуре и искусству Мурманской области выданы разрешения на проведение капитального ремонта 7 домов, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, которые расположены на проспекте Ленина Мурманска. Это дома №№ 61, 78, 81,83,85, 94 и 95.

Разрешение регионального органа государственной охраны объектов культурного наследия является отправной точкой для начала ремонтных работ.

Разрешения на капитальный ремонт домов получила мурманская организация ООО «Региональная строительная компания».

В ближайшее время ожидается, что в комитет за разрешением обратятся производственные организации, заключившие контракт на производство работ по капитальному ремонту других многоквартирных домов - объектов культурного наследия.