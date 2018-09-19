Комитет по культуре опроверг информацию об ошибках с воинскими захоронениями в Долине Славы

Сегодня ряд информационных ресурсов растиражировали фейковую новость о том, что в Долине Славы якобы были перепутаны надгробия на могилах советских солдат. Комитет по культуре и искусству опровергает эту неуместную и циничную шутку.

В Долине Славы ведутся работы по созданию новых секторов захоронений и благоустройству существующих, в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона на 2014-2020 гг.».

Работы выполняются в соответствии с утверждённой проектной документацией.

Решения по значимым вопросам благоустройства Комплекса принимаются коллегиально с привлечением представителей органов законодательной и исполнительной властей Мурманской области, общественных организаций. Схема расстановки надгробных плит на существующих секторах захоронений утверждена протоколом совещания с участием министерств и ведомств правительства Мурманской области, Военного комиссариата, общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области» и Мурманского областного краеведческого музея.

При принятии решения участники совещания руководствовались существующей практикой организации воинских мемориалов, которая предполагает единообразие, системность и эстетичность.

Ранее существующие захоронения не были систематизированы. Новая схема расстановки надгробных плит максимально приближена к конкретным местам захоронений одиночных воинов. И по-другому тут быть не могло, решение принималось при участии всех заинтересованных сторон, включая мурманских поисковиков.

Поэтому, нам остаётся пожелать коллегам по цеху прекратить танцы на костях защитников Заполярья. В процессе проведения работ в Долине Славы перезахоронений останков погибших воинов не осуществлялось.