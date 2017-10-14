Мурманская область. Арктика14.10.17 08:59
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 10.10.2017 № 3261 уведомляет о начале проведения общественного обсуждения и сбора предложений и замечаний заинтересованных лиц в отношении проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы.
Предложения и замечания принимаются по адресу: 183038, ул. Профсоюзов, дом 20, город Мурманск, в т.ч. адрес электронной почты: krgh@citymurmansk.ru.
Сроки приема предложений и замечаний: с 13.10.2017 по 13.11.2017.
Информация о результатах общественного обсуждения будет размещена на сайте: www.citymurmansk.ru не позднее 21.11.201
Комментарии
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