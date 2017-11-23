Комитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, проведя контрольно-надзорные мероприятия в сфере электроэнергетики, выявил нарушение законодательства со стороны ООО «Сатка Энерго». Они касаются правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением правительства РФ.

В соответствии с документом собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания, как и отсутствие технической возможности к технологическому присоединению потребителей, подлежит размещению законными владельцами объектов электросетевого хозяйства в свободном доступе на своих сайтах в сети «Интернет» и направляется в комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

Нарушение правил в этой части влечет за собой существенные нарушения прав неопределенного круга физических и юридических лиц, в том числе населения Мурманской области. Например – в случае возникновения аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве Мурманской области, когда отсутствие информации о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения не позволит профильным ведомствам разрешить ситуацию с электроснабжением населенного пункта в максимально короткий срок.

Естественно, размещение в свободном доступе информации о наличии объема свободной мощности является коммерчески невыгодным для любой электросетевой компании, поскольку те же правила освобождают потребителей от оплаты.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области, проведя контрольно-надзорные мероприятия в сфере электроэнергетики, выявил нарушение законодательства со стороны ООО «Сатка Энерго» и счёл необходимым назначить организации административное наказание, предусмотренное санкцией статьи 9.15 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

ООО «Сатка-Энерго» оспорило решение комитета сначала в Арбитражный суд Мурманской области, а затем и в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

На днях Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: вина ООО «Сатка Энерго» в инкриминируемом деянии установлена, а назначенное комитетом наказание полностью соответствует тяжести совершенного проступка.