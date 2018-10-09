Комитет по тарифному регулированию Мурманской области отстаивает интересы жителей региона

В конце прошлого года в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области обратился мурманчанин, проживающий в доме 11 по ул. Скальной, с просьбой проверить тарифы, выставляемые ООО «Строительная компания «Уютный дом» в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Комитет, проведя административное расследование, установил, что ООО «Строительная компания «Уютный дом» предъявляло к оплате квитанции с неутвержденным тарифом на электрическую энергию для лиц, проживающих в домах оборудованными электрическими плитами. Тарифы для населения в 2017 году установлены в размере 1,841 руб./кВтч. Вместе с тем в квитанциях, выставляемых ООО «Строительная компания «Уютный дом», указан тариф в размере 2,257 руб./кВтч.

ООО «Строительная компания «Уютный дом» обслуживает пять домов, состоящих из 360 квартир, в которых проживают около 860 жителей.

По результатам административного расследования комитет привлек компанию к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 100 000 руб., а также обязал устранить допущенное нарушение.

Не согласившись с этим решением «Строительная компания «Уютный дом» обратилась в Арбитражный суд Мурманской области об оспаривании вынесенного комитетом постановления.

2 октября 2018 года Арбитражный суд Мурманской области в удовлетворении требований ООО «Строительная компания «Уютный дом» отказал в полном объеме, признав решение комитета по тарифному регулированию законным и обоснованным.

Материалы административного расследования были направлены в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области для производства перерасчета квитанций в отношении собственников и нанимателей жилых помещений, обслуживающихся ООО «Строительная компания «Уютный дом». Госжилинспекция направила в адрес компании требование об устранении выявленных нарушений, которое было исполнено ООО «Строительная компания «Уютный дом» в марте 2018 года.