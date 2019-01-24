Комитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона

Решением Верховного суда Российской Федерации абсолютно все постановления комитета по тарифному регулированию Мурманской области, касающиеся тарифов АО «МОЭСК», были признаны законными и обоснованными, соответствующими всем нормам действующего законодательства и отвечающими интересам потребителей региона.

Одна из крупнейших электросетевых компаний Мурманской области – АО «МОЭСК» – в очередной раз пыталась получить дополнительную выручку за счёт потребителей, в том числе населения Мурманской области, включив в расчёт своих тарифов экономически необоснованные затраты.

Эти действия пресёк комитет по тарифному регулированию Мурманской области, исключив из тарифных решений дополнительную нагрузку в размере порядка 250 млн рублей.

АО «МОЭСК», преследуя исключительно свою предпринимательскую выгоду, с тарифным решением комитета не согласилось и оспорило постановление ведомства об установлении необходимой валовой выручки АО «МОЭСК», единых котловых тарифов и тарифов для расчета между сетевыми организациями сначала в Мурманском областном суде, а затем в Верховном суде Российской Федерации.

Решением Верховного суда Российской Федерации 23 января абсолютно все постановления комитета были признаны законными и обоснованными, соответствующими всем нормам действующего законодательства и отвечающими интересам потребителей Мурманской области.