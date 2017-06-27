Комитет по труду и занятости населения Мурманской области и Следственное управление СКР по Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный и исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковник юстиции Андрей Ефремов подписали соглашение о межведомственном взаимодействии. Предметом соглашения является сотрудничество, взаимодействие и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан, осуществляющих деятельность в Мурманской области, на своевременное получение заработной платы, выявление хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по выплате работникам заработной платы на территории Мурманской области.

Взаимное сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит более эффективно решать задачи, направленные на защиту прав граждан в области труда и занятости. Совместная деятельность позволит оперативно реагировать на ставшие известными факты нарушения трудового законодательства и принимать меры для их устранения.

Стороны намерены обеспечить взаимное информирование обо всех случаях нарушения прав граждан в области труда и занятости, законодательства об оплате труда.

В завершение встречи стороны отметили важность подписанного соглашения и необходимость усиления взаимодействия.