Комитет по труду и занятости населения Мурманской области открывает «горячую линию» для выявления работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ

Правительство Мурманской области обеспокоено участившимися обращениями северян, касающимися нарушений трудового законодательства в части выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В связи с этим комитет по труду и занятости населения Мурманской области в период с 13 по 15 марта организует работу «горячей линии», направленную на выявление нарушений. Сообщения граждан о работодателях – нарушителях с указанием названия, адреса и ИНН организации будут приниматься по телефонам: (8152) 23-53-53, 23-51-38, 23-49-16 в рабочие часы (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Напоминаем, что МРОТ в Мурманской области с 01 января 2018 года исчисляется следующим образом: МРОТ РФ (9489 руб.) умножается на районный коэффициент (40-80%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 80%). Районный коэффициент зависит от конкретного места нахождения предприятия на территории нашего региона и формы собственности. Размер процентных надбавок зависит от стажа работы в районах Крайнего Севера. Данный расчёт МРОТ является общеобязательным для всех работодателей Мурманской области при начислении заработной платы своим работникам.