Мурманская область. Арктика09.06.18 10:30
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда
13 и 14 июня комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда. «Горячая линия» будет работать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
В течение двух дней жители области смогут задать любые вопросы, связанные с оплатой труда, специалистам комитета. Выявленные факты нарушений будут направлены в прокуратуру Мурманской области.
Напомним, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – около 25 тысяч рублей.
Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.
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