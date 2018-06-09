13 и 14 июня комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда. «Горячая линия» будет работать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

В течение двух дней жители области смогут задать любые вопросы, связанные с оплатой труда, специалистам комитета. Выявленные факты нарушений будут направлены в прокуратуру Мурманской области.

Напомним, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – около 25 тысяч рублей.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.