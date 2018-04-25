Комитет по ветеринарии Мурманской области напоминает северянам о необходимости заблаговременно готовить своих питомцев к вывозу за рубеж

В связи с приближением сезона отпусков комитет по ветеринарии Мурманской области информирует северян об эпизоотической ситуации в мире. По данным Всемирной организации охраны здоровья животных (Международного эпизоотического бюро), за последнюю неделю поступило 128 сообщений об очагах особо опасных болезней.



Высокопатогенный грипп птиц, представляющий опасность для человека, зарегистрирован в Тайване, Бангладеш, Гонконге, Того и Южно-Африканской Республике. Не сдает своих наступательных позиций африканская чума свиней, которая широко распространяется в Восточной Европе. Очаги болезни выявлены в Латвии (8), Украине (1), Чешской Республике (7) и Польше (67). Сводки о регистрации 13 случаев возникновения бешенства поступили из Малайзии. Инфекционные заболевания кроликов и лошадей зафиксированы в Канаде и Греции.



Владельцам животных, выезжающим со своими питомцами за рубеж, необходимо заблаговременно принять меры по подготовке к дороге и проведению противоэпизоотических мероприятий.



Информацию о работе структурных подразделений Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных можно найти на сайте учреждения.