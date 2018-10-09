Комитет по ветеринарии Мурманской области подвел итоги работы за третий квартал

Комитет по ветеринарии Мурманской области подвел итоги реализации полномочий по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора за третий квартал.

В плановом порядке проверена деятельность 17 юридических лиц, в том числе Мурманского приюта для животных, двух рыболовных компаний, сельскохозяйственного кооператива в Терском районе, государственных и муниципальных учреждений, участвующих в обороте продукции животного происхождения и содержащих животных.

Внеплановым проверкам подлежали крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, молочный комбинат, крупные сельхозпредприятия и организации, занимающиеся отловом и содержанием безнадзорных животных, и контактный зоопарк. Всего в третьем квартале состоялось 23 внеплановые проверки.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий уполномоченные государственные ветеринарные инспекторы выдали 18 предписаний об устранении нарушений, составили 38 протоколов об административных правонарушениях, вынесли 30 постановлений о назначении административных наказаний, в том числе 28 административных штрафов, материалы четырех дел переданы в территориальные административные комиссии для рассмотрения по существу.

На лиц, признанных виновными в совершении правонарушений в сфере ветеринарии, наложены административные штрафы на общую сумму более 83 тысяч рублей.

В ходе проверочных действий инспекторы выявляли нарушения хозяйствующими субъектами и гражданами требований законодательства, предъявляемых к перемещению животных и иных подконтрольных товаров, факты неисполнения ранее выданных предписаний, несоблюдения правил содержания сельскохозяйственных животных и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на поднадзорных объектах. По-прежнему владельцами личных подсобных хозяйств допускаются нарушения внутрихозяйственного убоя продуктивных животных и порядка определения дальнейшего использования полученных при этом продуктов.

Вместе с тем отмечено своевременное и качественное выполнение требований предписаний молочным комбинатом и сельскохозяйственными кооперативами в Кольском районе, хорошее ветеринарно-санитарное состояние живого уголка в областном учреждении культуры.