Комитет по ветеринарии обращается к рыбакам-любителям с просьбой сообщать о фактах поимки в водоемах региона больной рыбы

Вылов больных особей сёмги в реке Кола стал одной из тем обсуждения на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин сообщил, что ещё в 2015 году у сёмги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Это заболевание малоизучено, для человека не опасно и поражает только дикую сёмгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

«На рыбоучётном заграждении реки Кола учтено прохождение 2 327 экземпляров сёмги, из которых с признаками ульцеративного дермального некроза выявлено 463 экземпляра или 20%. К усугубляющим ситуацию факторам относятся большое количество травмированной рыбы браконьерскими орудиями лова и повышение температуры воды», – отметил Алексей Касаткин.

Председатель комитета обратился к рыбакам-любителям с просьбой сообщать о фактах поимки рыбы с поражениями в водоемах Мурманской области. Правила и адреса доставки рыбы указаны на сайте комитета. Также информационные материалы размещены на стендах возле пунктов выдачи лицензий. В случае невозможности доставить рыбу лично, следует произвести фотосъёмку и направить фотографии по электронной почте komvet@gov-murman.ru с обязательным указанием места и времени вылова рыбы.

Первый заместитель главы региона поручил комитету по ветеринарии продолжать мониторить ситуацию. Во взаимодействии с научно-исследовательскими российскими и норвежскими организациями попытаться установить причину заболевания рыбы.

«Обращаюсь также к руководителям муниципалитетов, чтобы вы информировали население, максимально широко распространили информацию, которая сегодня прозвучала – в случае обнаружения больной рыбы сфотографировать её, а ещё лучше – доставить в ближайшую ветлабораторию», – подчеркнул Алексей Тюкавин.