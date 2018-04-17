Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал предложения губернатора Марины Ковтун по повышению качества оказания медпомощи в арктических субъектах страны

Сегодня в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации глава региона Марина Ковтун выступила на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике с предложениями региона, направленными на повышение качества оказания медицинской помощи в арктических субъектах страны.



Так, для решения одной из главных проблем системы здравоохранения Мурманской области – недостатка врачебных кадров – губернатором Мариной Ковтун инициирован проект «Арктический доктор». Он направлен на поддержку врачей, переезжающих работать в Арктическую зону Российской Федерации.



В рамках проекта предполагается поэтапно выплачивать специалистам компенсацию в размере 2 млн рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, 500 тысяч – после первого года работы и 1 млн рублей после пятого года работы. При этом обязательным условием должно быть заключение врачами договора на работу на арктической территории сроком минимум пять лет. За это время молодой доктор уже обзаведется семьей, получит жилье, привыкнет к местным условиям, рассказала Марина Ковтун сенаторам.



Как сообщила глава региона, до принятия решения на федеральном уровне правительство Мурманской области планирует осуществлять выплаты «арктическим докторам» за счет средств областного бюджета. В 2018 году в рамках проекта область рассчитывает привлечь в регион 15 врачей. Соответствующая потребность в финансовых средствах с учетом поэтапности выплат при трудоустройстве и после первого года работы составляет на 2018-2019 годы по 8,5 млн рублей. На выплаты после пятилетнего периода работы, который придется на 2023 год, – почти 17 млн рублей. Часть этих расходов субъект предлагает финансировать из федерального бюджета.



«Речь идёт о государственных гарантиях, государство должно повернуться лицом к Северу. Предлагаемые нами меры поддержки станут весомым стимулирующим фактором для того, чтобы доктора приезжали и оставались работать в Арктической зоне России. Учитывая, что дефицит врачебных кадров характерен для всех арктических регионов, предлагаем внедрить проект «Арктический доктор» и определить наш регион пилотным по его реализации», – заявила Марина Ковтун.



Федеральная поддержка требуется области и для модернизации онкологической службы региона и снижения смертности от злокачественных новообразований



Для полномасштабного внедрения современных методик лечения, увеличения пропускной способности, сокращения негативного воздействия на организм пациентов необходимо серьезное переоснащение онкодиспансера современным медицинским оборудованием. На это требуется дополнительно 360 млн рублей, которых в областном бюджете нет, ведь регион несёт серьезную финансовую нагрузку, связанную с особенностями арктической территории, объяснила Марина Ковтун.



«Поэтому мы надеемся на федеральную поддержку в рамках общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период», – подчеркнула губернатор.



Как сообщила на заседании представитель Минздрава РФ, сейчас такая программа разрабатывается, заявка Мурманской области на участие уже поступила в ведомство и обязательно будет учтена.



«Мерить одним аршином всю территорию страны нельзя. Мы видим, насколько сильны сейчас вложения в Арктику. А с точки зрения социальных и гуманитарных подходов мы отстаём. Конечно, одним «Земским доктором» не обойтись. Если губернатор считает, что такого рода опыт позволит решить проблему, то нам надо идти на такого рода пилотные проекты, брать их на персональное сопровождение», – отметил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.



По итогам обсуждения комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал предложения, касающиеся программы «Арктический доктор» и модернизации онкологической службы Мурманской области, к включению в проект итогового постановления Совета Федерации.