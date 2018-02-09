Комитет ЗАТО в помощь

Защитники Отечества, уходя на боевую службу, не должны беспокоиться об условиях, в которых остались жить их семьи

Комитет Мурманской областной думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований был сформирован в 2011 году. В том числе и с подачи депутатов, пришедших в региональный парламент после военной службы. Хотя звучали аргументы и против с мотивацией, что многие вопросы, перечисленные даже в названии комитета, в регионе решать не уполномочены, потому что они — исключительно федерального ведения. И все же здравый смысл возобладал: думский комитет был создан с целью организации полноценного взаимодействия федеральных силовых структур, дислоцирующихся на территории Мурманской области, включая Северный флот, со всеми ветвями власти в регионе и на местах.

Защитники Отечества заслужили

- За 7 лет работы необходимость образования этого комитета думы доказана на деле, — рассказывает корреспонденту «РПГ» Михаил Ильиных, сегодняшний председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО.

В составе комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы – большая часть офицеров запаса, прошедших службу на Северном флоте. Все эти годы они оказывают большую консультативную помощь коллегам из Советов депутатов ЗАТО. А в самом начале процесса передачи военного имущества в муниципалитеты с их помощью было организовано продуктивное взаимодействие региона с Министерством обороны и федеральным правительством. Проблема заключалась в том, что оборонное ведомство освобождалось от своих объектов, а на местах не хватало средств на их ремонт, приведение в нормативное состояние и последующее содержание. Это касалось детских садов, домов офицеров, других объектов социально-культурного назначения в военных гарнизонах и ЗАТО.

Помогали депутаты и в решении вопроса по отчуждению земель Минобороны под строительство новых детских садов. Убеждали региональное правительство выделить дополнительные денежные средства для создания новых дошкольных учреждений, ведь те, что достались в наследство от военных, уже не соответствовали ни санитарным нормам, ни требованиям пожарной безопасности. Целенаправленное сотрудничество с оборонным ведомством, Северным флотом и правительством позволяло и сейчас позволяет хоть и с трудом, но все же решать эти проблемы.

И сегодня можно отметить успехи в данном направлении. В частности, по ЗАТО Александровск: в конце 2016 года появился современный детский садик на 300 детей в посёлке Гаджиево. В трехэтажном здании расположены логопункт, центр игровой поддержки ребёнка, спортивный и музыкальный залы, плавательный бассейн, медицинский блок. В том же году завершился почти 20-летний долгострой в Снежногорске — там открылась детская спортивная школа с бассейном, где предусмотрены также занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Если говорить о ближайшей перспективе, то в планах на 2019 год, утверждённых на недавнем январском заседании облдумы, — строительство детсада на 140 мест в Полярном.

Не забыты и другие ЗАТО. Например, в Североморске в 2019 году намечено начало строительства детского дошкольного учреждения на 220 мест и общеобразовательной школы на 1200 учащихся.

- Предстоит также отремонтировать Дом офицеров в Полярном, — перечисляет Михаил Ильиных. - Станут открываться новые детские и спортивные площадки, есть планы обустройства дворовых территорий. Эта работа будет продолжаться. Защитники Отечества выполняют очень серьёзные задачи. И уходя на боевую службу, они не должны беспокоиться об условиях, в которых остались жить их семьи, я считаю.

Денег много не бывает

Проблема с финансированием ЗАТО из федерального центра остро встала в 2014 году, когда уровень поддержки для безопасного их функционирования по разным причинам снизился.

- В прошлом году мы обратились во все федеральные структуры, чтобы эти дотации для ЗАТО увеличить, — говорит Михаил Васильевич. – И сработало — на 2018 год регион получил добавку в 122 млн рублей, из них 1,5 млн досталось Александровску. Стараемся наращивать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ЗАТО из областного бюджета. В связи с увеличением налогооблагаемой базы за счёт повышения зарплаты военнослужащим, собственные доходы в закрытых административно-территориальных образованиях значительно выросли. Появились дополнительные возможности для благоустройства территорий, приведения объектов в порядок.

Председатель комитета напомнил ещё одну проблему: уже давно зарплата военнослужащим не индексируется, и в итоге её повышение съедается инфляцией. Несвоевременная индексация приводит к снижению уровня финансовой обеспеченности людей в погонах. Серьёзную обеспокоенность вызывает и система оплаты труда гражданских лиц в Вооружённых силах. В этой связи было решено обратиться за содействием к профсоюзам военнослужащих и гражданского персонала. На базе думского комитета создана рабочая группа для решения вопросов с оплатой труда, ведь разрыв в денежном довольствии военнослужащих и людей без погон огромен. Нагрузка практически одинаковая, а заработная плата отличается в несколько раз. Гражданский персонал стареет, оформляется на пенсию, которая выходит очень маленькой. Получается, проработав десятилетия на Крайнем Севере, достойной старости человек так и не заслужил.

С этой проблемой комитет выходил на центральный профсоюз Министерства обороны, комитет Госдумы по обороне и Совет Федерации. Подключали к её решению депутатов ГД от Мурманской области Алексея Борисовича Веллера и Алексея Владимировича Лященко, сенаторов Игоря Константиновича Чернышенко и Татьяну Алексеевну Кусайко. Необходимо приложить все усилия, чтобы система оплаты труда гражданского персонала совершенствовалась и индексировалась.

- Молодые специалисты на такую небольшую зарплату идут неохотно, несмотря на то, что других мест работы в ЗАТО и военных городках особо и нет, — констатирует Михаил Ильиных. - Возникают кадровые перебои. Проблема пока ещё своего решения не нашла, но, думаю, совместными усилиями профсоюзов, правительства и думы найдём какой-то выход.

Не решён вопрос и по обеспечению жильём военных пенсионеров, уволенных в запас до 2005 года. Люди не получили жилья по линии Минобороны, и единственный выход из положения – это войти в программу переселения из ЗАТО. Финансирование её осуществляется из федерального центра, средств недостаточно, поэтому северяне получают не квартиры, а сертификаты на их приобретение. Стоимость их невелика, и военные пенсионеры не могут реализовать своего права на получение жилья по избранному месту жительства. Комитет обращался в Госдуму, Минобороны, Минфин РФ с просьбой об увеличении финансирования этой программы.

Человеческий фактор

Особо Михаил Ильиных выделил работу с Северным флотом. Он считает, что неравнодушие командующего СФ Николая Анатольевича Евменова, его активное взаимодействие с правительством Мурманской области и региональным парламентом позволяет увидеть перспективу развития военных городков и ЗАТО. Как «РПГ» уже сообщала, 19 января он провёл селекторное совещание с командным составом и главами администраций ЗАТО и муниципалитетов, на территории которых базируются основные соединения Северного флота, по вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в частях и гарнизонах. «Дорожная карта» по итогам будет свёрстана к середине февраля и согласована с губернатором.

Что касается патриотического воспитания молодёжи, проживающей в ЗАТО (а для сыновей военнослужащих эта тема более чем актуальна, как продолжателей военных династий), то отчасти эту функцию возложит на себя казачество. Осенью прошлого года по инициативе, в том числе и казаков ЗАТО Александровск, региональная дума приняла закон «О развитии казачества в Мурманской области». Государственная поддержка казачьим обществам будет оказана, в числе прочих, в создании клубов военно-патриотического воспитания, казачьих кадетских классов, в организации военно-патриотического воспитания выпускников и подготовке их к военной службе.

Рост преступности в крупных городах подстегнул к борьбе с ней и города малые. Хотя, по статистике, криминогенная обстановка в наших военных гарнизонах и ЗАТО имеет тенденцию к снижению, на базе комитета прошло совещание по реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он включает в себя безопасность населения и муниципальной инфраструктуры, экологическую и транспортную систему безопасности, координацию работы всех служб и ведомств. То есть, делается комплексная оценка обстановки для адекватной реакции на ситуацию, которая может возникнуть. Одним из участников этого пилотного проекта стало ЗАТО Александровск.

Для снижения преступности привлекаются и народные дружины. Сегодня они созданы и работают в трёх ЗАТО – Александровск, Североморск и Заозёрск.

Осень не за горами

Нынешний год выборный не только для президента. В частности, в Александровске осенью пройдут выборы нового состава Совета депутатов, что поведёт за собой и другие новшества.

Михаил Васильевич напомнил, что в июле 2016 года в один из основных законов, определяющих деятельность закрытых административно-территориальных образований, были внесены изменения. Определено, что при очередных выборах будет меняться порядок избрания главы ЗАТО. Теперь он будет избираться представительным органом власти – Советом депутатов — и возглавит местную администрацию. Совет сам станет определять порядок проведения выборов главы из числа кандидатов, выделенных конкурсной комиссией, числом не менее двух. В состав конкурсной комиссии одну треть членов предлагает Совет депутатов, по столько же — губернатор и Северный флот.

- Я считаю, что такое формирование комиссии вполне здраво для определения человека, который будет продуктивно взаимодействовать со всеми органами власти и командованием флота, а также отвечать за работу в администрации муниципалитета. Немаловажно наладить хорошие рабочие отношения с градообразующими структурами — Кольской флотилией, подводными силами флота, 10 СРЗ и заводом «Нерпа». Там, где есть полноценное взаимодействие главы муниципалитета с градообразующими предприятиями, дело спорится. Такие положительные примеры есть. Если это ЗАТО, то в Североморске, если в других муниципалитетах, то в Оленегорске, например. При таком хорошо организованном взаимодействии во всех ЗАТО командующему Северного флота, может, и не надо будет впоследствии проводить селекторные совещания. Он узнает обо всём в режиме реального времени.

Подготовила Екатерина СЕРЕГИНА.