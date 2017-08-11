Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья ДолгалеваОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Вечеринкой в кафе саамы отметили Международный день коренных народов мира
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.08.17 06:52

Комитета по тарифному регулированию Мурманской области прав - Верховный Суд РФ

Методические указания по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом, разработанные комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и приняты комитетом в пределах своей компетенции с соблюдением всех требований, устанавливающих правила его принятия. Такое постановление вынес сегодня Верховный Суд Российской Федерации.

Напомним, 10 июня 2016 года правительство Мурманской области наделило региональный комитет по тарифному регулированию полномочиями по установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, в том числе для последующего получения автотранспортными предприятиями-перевозчиками субсидий в виде разницы между установленным для пассажиров области и экономически обоснованным тарифами.

С целью формирования единой региональной ценовой политики комитет разработал и утвердил соответствующие методические указания по формированию тарифов на перевозку общественным транспортом. Основной принцип методических указаний – соблюдение (с учетом лимитов бюджетных средств) баланса экономических интересов пассажиров и перевозчиков. Данный принцип был поставлен под сомнение крупнейшим автотранспортным предприятием нашего региона – ПАО «Мурманскавтотранс», которое, желая возложить риски предпринимательской деятельности на областной бюджет, обратилось в Мурманский областной суд с заявлением о признании Методических указаний частично недействующими, как несоответствующих Конституции Российской Федерации, Гражданскому и Бюджетному кодексам РФ и другим федеральным и региональным законам. Решением Мурманского областного суда от 24.04.2017 в удовлетворении заявления было отказано.

Не согласившись с решением областного суда, ПАО «Мурманскавтотранс» обратилось с апелляционной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, который сегодня вынес свой окончательный вердикт в пользу комитета по тарифному регулированию Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссиянам подсели на потребительское кредитование
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого руководителя?Проголосовало: 29 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

SafarinD
11.08.17 10:29
Российский бюджет - яма бездонная, так как сколько налогов не соберут, большая часть уйдёт на зарплаты чиновникам, обслуживание их офисов, на дорогие игрушки воякам, путинские мега-проекты - олимпиа
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
Комментарий к новости:Наш регион покидают главный режиссер театра Северного флота Юзеф Фекета и заслуженная артистка РФ Наталья Долгалева
Zviygincew
11.08.17 07:30
Не знаю, случайно или специально у вас два сообщения встали рядом: сначала о потерях бюджета страны от многочисленных нарушениях чиновников, а потом о росте собираемости налогов в Мурманской области.
Комментарий к новости:Завалили бюджет налогами северяне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 30 серия (12+)12:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам подсели на потребительское кредитование-PRO ВалютуРубль начал снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика