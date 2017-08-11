Комитета по тарифному регулированию Мурманской области прав - Верховный Суд РФ

Методические указания по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом, разработанные комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и приняты комитетом в пределах своей компетенции с соблюдением всех требований, устанавливающих правила его принятия. Такое постановление вынес сегодня Верховный Суд Российской Федерации.

Напомним, 10 июня 2016 года правительство Мурманской области наделило региональный комитет по тарифному регулированию полномочиями по установлению тарифов на перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования, в том числе для последующего получения автотранспортными предприятиями-перевозчиками субсидий в виде разницы между установленным для пассажиров области и экономически обоснованным тарифами.

С целью формирования единой региональной ценовой политики комитет разработал и утвердил соответствующие методические указания по формированию тарифов на перевозку общественным транспортом. Основной принцип методических указаний – соблюдение (с учетом лимитов бюджетных средств) баланса экономических интересов пассажиров и перевозчиков. Данный принцип был поставлен под сомнение крупнейшим автотранспортным предприятием нашего региона – ПАО «Мурманскавтотранс», которое, желая возложить риски предпринимательской деятельности на областной бюджет, обратилось в Мурманский областной суд с заявлением о признании Методических указаний частично недействующими, как несоответствующих Конституции Российской Федерации, Гражданскому и Бюджетному кодексам РФ и другим федеральным и региональным законам. Решением Мурманского областного суда от 24.04.2017 в удовлетворении заявления было отказано.

Не согласившись с решением областного суда, ПАО «Мурманскавтотранс» обратилось с апелляционной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, который сегодня вынес свой окончательный вердикт в пользу комитета по тарифному регулированию Мурманской области.