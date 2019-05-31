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Мурманская область. Арктика31.05.19 09:10

Коммунальные страдания: холод, старые трубы в старых домах, «перетопы»

В администрации ЗАТО г.Североморск прошло  два заседания под руководством главы муниципалитета Владимира Евменькова – межведомственной комиссии по ЖКХ и ставший уже традиционным – «Коммунальный час».  В мероприятиях приняли участие представители депутатского корпуса флотской столицы, КРГХ, ГЦ ЖКХ, специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Несколько вопросов, вынесенных на обсуждение, поднимались ранее на встрече главы Владимира Евменькова с жителями посёлка Щукозеро. Граждане жаловались на холод в квартирах, особенно это касалось квартир в  доме № 7 на  ул.Агеева.

Представители АО «МЭС» и ООО «СЖКХ» проверили МКД, жители которого пожаловались на холод в квартирах, притом что отопительный сезон ещё не завершён. Как рассказал заместитель главы ЗАТО - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Александр Савченко, проблема не только в неудовлетворительном состоянии теплотрассы: «Техническое состояние  теплосетей оставляет желать лучшего. Сети на Щуке будут менять. Но и эти перемены не повлияют в должной степени, если управляющая компания не приведёт дома в порядок».

В свою очередь, глава ЗАТО г.Североморск   рекомендовал составить список тех мероприятий, которые запланированы  управляющей компанией в рамках наладки температурного режима в жилых домах и  предоставить его в КРГХ. Безусловно, вопрос температурного режима в квартирах посёлка Щукозеро не будет закрыт до тех пор, пока в каждом жилом помещении не будет тепло.

Затронули собравшиеся и вопросы наличия в многоквартирных домах ЗАТО общедомовых приборов учёта (ОДПУ). Анализ, проведенный после пуско-наладочных работ в МКД, где установлены ОДПУ, показал, что расход ресурса в них снизился. Чтобы в следующем году североморцы не столкнулись с перерасчётами за «перетопы», Владимир Евменьков рекомендовал представителям УК к началу нового отопительного сезона ввести все приборы учёта в эксплуатацию. В противном случае их ждут санкции – выписанные предписания и неподписанные акты готовности домов к отопительному сезону. К этому же сроку управляющим компаниям необходимо провести работы по наладке теплопотребления МКД, постоянно держать его на контроле и оперативно реагировать на жалобы жителей.

Следующая тема обсуждения  – принимаемые меры по улучшению качества воды, поступающей в квартиры жителей ЗАТО. Как рассказал директор МУП «Сеевроморскводоканал» Александр Каменев, в посёлке Щукозеро ведутся работы по укладке нового водовода и завершена замена проблемного участка водоотведения в пгт. Сафоново. Кроме того АО «МЭС» в этом году планирует завершить замену одной из старых веток водовода в районе Авиагородка. Замена труб водоснабжения на современные и износоустойчивые, безусловно, очень важные мероприятия, но глава ЗАТО подчеркнул: «Качество нового трубопровода  - отличное, но качество самой воды так же должно поменяться в лучшую сторону!»

Также представители АО  «МЭС»  доложили о продолжении ремонтных работ на теплосетях, в Сафоново, на ул. Вице-адмирала Падорина и в районе Госпиталя СФ. В завершении заседания  Владимир Евменьков отметил: «На сегодняшний день с учётом среднесуточных температур и имеющихся прогнозов погоды вопрос о прекращении подачи тепла в квартиры не стоит».

На этой же неделе рабочая группа муниципального контроля подвела итоги ежедневных городских рейдов в мае. С 1 по 27 число ими в адрес управляющих компаний выписано 15 предписаний, а также подготовлен 1 пакет документов для составления протокола и рассмотрения его на административной комиссий.

Как рассказала заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Татьяна Сахарова, предписания на устранение замечаний выписаны за наличие на шести придомовых территориях песка, на четырёх - за несвоевременную уборку мусора и на пяти - за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Документы для составления протокола и рассмотрения его на административной комиссии, которая и будет принимать решение о наложении санкций, представлены в адрес одной организации, устроившей несанкционированную свалку бытовых отходов.

- Группой муниципального контроля и работниками КРГХ вопросы, связанные с необходимостью проведения проверочных мероприятий, держатся на особом контроле, - рассказывает Татьяна Сахарова. - Создана база проблемных территорий, которая ежедневно контролируется главой ЗАТО. В неё включены адреса, по которым выявлены недостатки как нами, так и жителями города. К сожалению, не все вопросы удается решить оперативно, есть и те, которые требуют более детального рассмотрения. Рабочая группа была сформирована весной этого года по указанию главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова. С 15 марта по 29 апреля ими выписано 49 требований-предписаний на устранение замечаний в адрес 11-ти организаций: 40 по вывозу снега, 9 по уборке кровель. Коснулись они не только управляющих компаний, но и других организаций города, где не соблюдались правила благоустройства.

 

 

Комментарии

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