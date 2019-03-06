Коммунальные страдания облегчаются «на троих»

В администрации ЗАТО г.Североморск встретились депутаты, представители управляющих организаций, муниципалитета и жители ЗАТО, чтобы обсудить коммунальные вопросы. Эта встреча стала итогом большой работы, которую инициировал депутатский корпус флотской столицы. На протяжении двух месяцев приём горожан народные избранники проводили совместно с управляющими компаниями.

Главные итоги большой работы в том, что совместными усилиями удалось организовать взаимодействие и найти общий язык в решении коммунальных вопросов.

На встречу пришли представители компаний «Прогресс» и «Инвест ЖКХ» и группы компаний «Североморскжилкомхоз». На обсуждение вынесли — 8 жалоб, которые поступили от североморцев и жителей посёлков. Каждое заявление подробно разобрали.

Претензии горожане предъявляли к качеству воды, уборке придомовой территории, работы аварийной службы. Были жалобы на недостаточное освещение дворов, изношенные кровли и вывоз снега.

Как показала практика, трёхстороннее сотрудничество — горожан, депутатов и управляющих организаций — даёт положительные результаты. Совместные приёмы граждан будут проводиться и в дальнейшем. Так многие коммунальные вопросы в ЗАТО удастся решать быстрее и качественнее. Такой вывод сделали участники сегодняшней встречи.