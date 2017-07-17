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Мурманская область. Арктика17.07.17 11:02

Коммунальные страдания: субсидии на оплату ЖКУ предлагают перечислять напрямую поставщикам ресурсов и управляющим компаниям

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предлагают перечислять не гражданам, а напрямую поставщикам ресурсов и управляющим компаниям. Законопроект с такими изменениями подготовили и внесли в Госдуму члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Виктор Рогоцкий. Ввести новую норму в действие планируется с 1 января 2018 года, пишет «Российская газета».

Напомним, на получение субсидии могут рассчитывать граждане, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 22% от среднего дохода семьи. Сейчас субсидии на оплату «коммуналки» перечисляются непосредственно на счета граждан. Однако сенаторы бьют тревогу, они уверяют, что большинство граждан, получающих такие субсидии, не направляют их на оплату коммунальных услуг. Поэтому выплаченные им деньги расходуются не по целевому назначению.

Авторы документа предлагают перечислять субсидии напрямую поставщикам ресурсов или компаниям, управляющим домом, чтобы деньги гарантированно поступили в счет оплаты услуг ЖКХ.

Это убережет людей от потери права на получение такой помощи от государства. Дело в том, что одним из условий предоставления субсидии является отсутствие задолженности по оплате услуг ЖКХ. Если получатель субсидии не оплачивает «коммуналку» в течение двух месяцев или не исполняет график реструктуризации долгов, выплата ему субсидии приостанавливается до полного погашения задолженности.

Перечисление субсидий компаниям потребует от государства усиленного контроля за расходованием средств.

Авторы документа считают, что изменения упростят порядок предоставления субсидий гражданам, исключат нецелевое использование этих средств и сократят долги по ЖКХ в целом по стране.

Перечисление денег напрямую управляющей компании и ресурсоснабжающей организации требует от государства усиленного контроля за расходованием средств, а это дополнительные ресурсы и штат чиновников, поясняет ксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин.

Можно было бы поставить ограничения на расходование этих средств со счетов граждан, чтобы оплатить за счёт субсидий можно было только коммунальные услуги.

Но и эта схема более сложная по сравнению с существующей, отмечает эксперт. Главным, по его мнению, является тот факт, что все эти варианты уже обсуждались и действующий порядок был признан самым оптимальным

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