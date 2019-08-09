Коммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону

Правительство страны 6 августа согласовало «дорожную карту» перехода к методу эталонных затрат для расчёта тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Как пишут «Ведомости», изменить регулирование тарифов поручал президент Владимир Путин в августе 2018 года. Проект нового закона о тарифах подготовили ФАС и Минэкономразвития. Мероприятия рассчитаны с сентября 2019 года по август 2020 года. Полный переход планируется завершить в 2023 году, говорится в статье.

Как рассказывал газете замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, сейчас тарифы регулируют более 20 федеральных законов и 100 подзаконных актов, закон установит «единые правила игры». В первую очередь – метод сравнительного анализа, он же метод эталонных затрат. Планируется сравнивать операционные расходы и технико-экономические показатели организаций с одинаковой деятельностью в сопоставимых условиях, говорится в приложении к дорожной карте.