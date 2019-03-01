Коммунальные страдания: тепло необходимое, но дорогое

В администрации ЗАТО г.Североморск под председательством заместителя главы ЗАТО - председателя КРГХ Александра Савченко состоялось заседание межведомственной комиссии по ЖКХ. На встрече присутствовали представители АО «МЭС», управляющих компаний, работающих с жилфондом ЗАТО Североморск, депутатского корпуса, КРГХ.

Необходимость в создании межведомственной комиссии возникла по инициативе главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова после того, как в 2017 году североморцам пришли квитанции с большими перерасчетами за услуги теплоснабжения. Тогда в общей сложности жители 23-х домов оказались должны ресурсоснабжающей организации АО «МЭС» порядка 7 млн. руб.

- Причиной таких перерасчётов оказалось то, что ОДПУ – общедомовые приборы учета, поставленные ресурсниками, были подключены напрямую к трубе без всяких регулирующих устройств, - отметил по итогам заседания Александр Савченко. – Позже специалисты АО «МЭС» рассчитали диаметры дроссельных шайб, которые затем УК установили на трубы подачи теплоносителя. Сложным в настройке по сей день у нас считается 9-й микрорайон – это улицы Инженерная, Полярная, Адмирала Сизова, Чабаненко, Саши Ковалева, Советская. Здесь было установлено 250 шайб, и, несмотря на регулировку теплоподачи, начавшуюся ещё в сентябре, жители ул.Адмирала Сизова, Инженерной продолжают жаловаться на холод в квартирах. В ходе регулировочных работ было установлено, что ряд приборов учёта (ОДПУ) выдавал некорректные показания, приборы были выведены из эксплуатации.

Однако наряду с проблемами есть и весомые положительные результаты. АО «МЭС» проанализировали теплопотребление по 5 МКД именно в сложном 9-м микрорайоне: некоторые дома по ул.Инженерной в 2017 году потребляли 424 Гкалл, в 2018 году – 351 Гкалл. По ул.Адмирала Сизова снижение теплопотребления произошло с 665 Гкалл до 564. К 20 марта ресурсники произведут перерасчёты по всему жилому фонду ЗАТО Североморск и всплеска доплат они не ожидают.

Ещё один плюс: решено пересмотреть параметры настройки системы центрального отопления. Несмотря на то, что по нормативу температура +18 градусов в жилом помещении считается в пределах нормы, по факту она не является комфортной для проживания. Начиная с прошлой недели специалисты работали по замене шайб меньшего диаметра на больший на ул.Полярной и ул.Чабаненко. Такая работа продолжится по всему 9-му микрорайону.