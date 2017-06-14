Коммунальные страдания уже тянут на 4 млн судебных исков

Верховного суда России обсудил проект постановления о некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения. Как подчеркнул судья Верховного суда России Игорь Юрьев, за последние шесть лет количество исков по «коммуналке» и квартплате выросло больше чем в два раза - с 1,9 миллиона в 2010 году до 4 миллионов в 2016-м. Причём количество таких споров неуклонно растёт и составляет около 24,6 процента от общего числа гражданских дел.

Между тем Жилищный кодекс сильно изменился с момента своего вступления в силу в марте 2005 года, к нему принята масса поправок и подзаконных актов. Поэтому на практике возникает огромное количество споров, в которых подчас не могут разобраться даже опытные юристы. Поэтому и потребовались большие разъяснения Верховного суда страны. Они станут ориентиром.

Как пишет «Российская газета», заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек уточнил, что сейчас совокупная сумма коммунальной задолженности по стране составляет порядка 300 миллиардов рублей. В прошлом году суды рассмотрели такого рода дел на сумму более 80 миллиардов рублей. Так что если брать в целом, то на кону большие деньги.

Как сказано в проекте постановления, в случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе потребовать от виновных возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа. Например, требовать компенсаций можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законодательством. Перебои с водой, теплом и т.п., превышающие допустимые нормы, тоже повод потребовать деньги.

При этом документ разрешает принимать любые доказательства, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом, того, что воды или света в доме не было. Лучший вариант, конечно, составить акт. Для этого надо пригласить представителей управляющей компании. Но если управдомы по каким-то причинам не хотят составлять документ, зафиксировать проблемы можно иначе. Как поясняет проект постановления, допустимы видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов.

Зато и жильцы должны вовремя платить, когда все в порядке. Как поясняет проект, внесение платы за коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи (дееспособных и ограниченных судом в дееспособности).

Однако к неплательщикам нельзя применять излишне строгие меры. Например, как сказано в проекте, жильцов не могут лишать воды, света и тепла за несоразмерные такой мере долги. Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги. Нужны какие-то ещё основания, и причины должны быть вескими. Но если такое решение всё же принято, то жильца обязаны предупредить о скором отключении.

https://rg.ru/2017/06/13/s-upravdomov-razreshili-trebovat-neustojku-za-pereboi-so-svetom-i-teplom.html