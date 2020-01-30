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Мурманская область. Арктика30.01.20 15:18

Коммунальные страдания: за твёрдые коммунальные отходы будем платить по факту?

Минприроды предлагает перейти на оплату сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по факту. Соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время стоимость обращения с ТКО рассчитывается исходя из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей. Такая система платы за мусор, по мнению Минприроды России, не до конца справедлива, нормативы отличаются от региона к региону в несколько раз. Изменение методики расчёта платы позволит устранить необоснованно высокий размер платы за услугу по обращению с отходами в регионах, где нормативы накопления для потребителей завышены.

Переход на оплату услуги по фактически накопленному объёму отходов обеспечит полную прозрачность начисления платежа для населения, подчеркивает Минприроды.

Документ установит переходный период для введения новых правил исчисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и уточнит порядок осуществления перерасчета платы.

Также разрабатываются методические указания по определению потребности в количестве ёмкостей для накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках, и определению фактического количества отходов, подлежащих вывозу региональным оператором.

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