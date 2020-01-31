Коммунальные страдания: законодатели подставили управляющие компании

Взыскание с жителей долгов по квартплате может приостановиться с апреля.

- Взыскание с жителей долгов по квартплате может приостановиться с апреля, если в ближайшие недели не удастся найти решение правовой коллизии, пишет «Российская газета», ссылаясь на высказывания главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской на пресс-конференции.

Летом Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам право взыскания долгов за жилье и коммунальные услуги. Предполагалось, что управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации будут бороться с должниками в судебном порядке. «Бывают объективные причины - болезни, срочные командировки, несчастный случай, - говорит Хованская. - Это можно только в судебном порядке при рассмотрении дела обсудить по существу».

Но осенью должен был вступить в силу другой закон, по которому при обращении в суд нужно указывать один из идентификаторов ответчика - физлица (например, серию и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН). Но у управляющих организаций таких данных нет. Новые нормы сильно усложнят взыскание долгов. Пока комитету удалось добиться лишь отсрочки вступления новой нормы ГПК до 1 апреля. «Мы надеялись, что правительство предложит какие-то варианты, как обходиться с этой сложной ситуацией, - говорит Хованская, - но пока предложений нет».