Коммунальщикам дали три дня на устранение недочётов

Ровно три дня дал глава ЗАТО Владимир Евменьков руководству группы компаний «СЖКХ» на расчистку дворов от снега. Иначе будут приняты соответствующие меры.

И снова главная тема вчерашнего коммунального часа во флотской столице - расчистка улиц, дворов и проездов Североморска и посёлков от снега.

Проблемные точки – лестницы на придомовых территориях. Про них коммунальщики иногда попросту забывают. Руководитель муниципалитета поручил управляющим компаниям провести ревизию таких трапов на подведомственных территориях и почистить ступеньки.

Ещё одно поручение – не жалеть песка и своевременно обрабатывать дорожки, лестницы и тротуары. Передвигаться по городу скользко.

Снежная каша под ногами по-прежнему вызывает недовольство горожан. В некоторых дворах – ни пройти, ни проехать. Серьёзные нарекания - к состоянию территорий, которые обслуживает группа компаний «СЖКХ». Сейчас, по настоянию руководства ЗАТО, принято решение – основные силы бросить на расчистку дворов и тротуаров, а вывоз снега отложить до следующей недели.

У «СЖКХ» есть несколько дней, чтобы привести дворы в порядок. Срок – до понедельника. Иначе будет поднят вопрос о возможной смене УК.