Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»

- Если честно, я думаю, что передача мандата Алфёрова Павлу Грудинину - это неправильно, - считает член КПРФ, генеральный директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян. - Неужели мало других учёных в списках КПРФ, более достойных? Вообще-то говоря, вы меня извините, Грудинин пошёл на выборы и не закрыл пять счетов, из которых парочка была в иностранных банках, насколько я помню. Это что вообще такое? Он должен был быть образцом законопослушания. Начнём с того, что он вообще ставил под угрозу участие в выборах кандидата-коммуниста. А если бы сняли его? Все бы кричали, что специально сняли, потому что он коммунист. Но это всё ненормально.

Я считаю, что кого-то можно было из молодых ребят отправить туда или найти такого же достойного серьёзного человека как Алфёров, такого же учёного, умного, а не директора совхоза. Извините, одно название «Совхоз имени Ленина» – капиталистическое на самом деле предприятие, а до сих пор совхоз имени Ленина, ну смешно. Я думаю, в Государственной Думе Грудинин будет отстаивать какие-то свои корпоративные интересы, а не интересы трудового народа. Это моё мнение, как члена Коммунистической партии России. При этом многие рядовые партийцы даже не понимают, что происходит, а многие думают, что Грудинин как-то поделился и рассчитался с руководством партии и таким образом получил мандат.

Напомним, президиум ЦК КПРФ в минувший четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты РФ Грудинину.

А сегодня, как сообщают российские СМИ, по мнению Ирины Грудининой, новый статус депутата Госдумы бывшему мужу нужен, чтобы «получить неприкосновенность», в том числе касаемо бракоразводного процесса. Она полагает, что Грудинин будет пытаться «переписать общее имущество» на третьих лиц, так как депутатский статус не позволяет ему владеть недвижимостью за границей и иметь зарубежные счета.