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Мурманская область. Арктика15.03.19 21:20

Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»

- Если честно, я думаю, что передача мандата Алфёрова Павлу Грудинину - это неправильно, - считает член КПРФ, генеральный директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян. -  Неужели мало других учёных в списках КПРФ, более достойных? Вообще-то говоря, вы меня извините, Грудинин пошёл на выборы и не закрыл пять счетов, из которых парочка была в иностранных банках, насколько я помню. Это что вообще такое? Он должен был быть образцом законопослушания. Начнём с того, что он вообще ставил под угрозу участие в выборах кандидата-коммуниста. А если бы сняли его? Все бы кричали, что специально сняли, потому что он коммунист. Но это всё ненормально.

Я считаю, что кого-то можно было из молодых ребят отправить туда или найти такого же достойного серьёзного человека как Алфёров, такого же учёного, умного, а не директора совхоза. Извините, одно название «Совхоз имени Ленина» – капиталистическое на самом деле предприятие, а до сих пор совхоз имени Ленина, ну смешно. Я думаю, в Государственной Думе Грудинин будет отстаивать какие-то свои корпоративные интересы, а не интересы трудового народа. Это моё мнение, как члена Коммунистической партии России. При этом многие рядовые партийцы даже не понимают, что происходит, а многие думают, что Грудинин как-то поделился и рассчитался с руководством партии и таким образом получил мандат.

Напомним, президиум ЦК КПРФ в минувший четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты РФ Грудинину.

А сегодня, как сообщают российские СМИ, по мнению Ирины Грудининой, новый статус депутата Госдумы бывшему мужу нужен, чтобы «получить неприкосновенность», в том числе касаемо бракоразводного процесса. Она полагает, что Грудинин будет пытаться «переписать общее имущество» на третьих лиц, так как депутатский статус не позволяет ему владеть недвижимостью за границей и иметь зарубежные счета.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 115.03.19 21:45 - Rastic83Что-то в нашем отечестве происходит странное: КПРФ продолжает катиться в тартарары, связавшись с Грудининым, а теперь эсеры готовы заместителем председателя партии избрать главу холдинга «Царьград» Константина Малофеева. Пора новую партию на левом фланге создавать на базе достижения справедливости в обществе!!!
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Последние комментарии

Rastic83
15.03.19 21:45
Что-то в нашем отечестве происходит странное: КПРФ продолжает катиться в тартарары, связавшись с Грудининым, а теперь эсеры готовы заместителем председателя партии избрать главу холдинга «Царьград» Ко
Комментарий к новости:Коммунист: «В рядах КПРФ есть более достойные люди для передачи мандата Алфёрова, чем Грудинин»
Заезжий
15.03.19 19:47
Молодцы мурманчане, хорошо подготовились к соревнованиям! Красивые соревнования и красивый город.
Комментарий к новости:В Мурманске на Семёновском озере устанавливают рекорды на международных соревнованиях по ледяному плаванию
Артур
15.03.19 18:16
Я здесь был и смотрел
Комментарий к новости:В Мурманске на Семёновском озере устанавливают рекорды на международных соревнованиях по ледяному плаванию
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