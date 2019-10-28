Коммунисты в эфире

Чем занимаются коммунисты после сентябрьских выборов? Удовлетворены ли руководители регионального отделения партии КПРФ их итогами? Какие первоочередные задачи они перед собой ставят? Сегодня, 28 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» о деятельности КПРФ расскажет Геннадий Васильевич Степахно, первый секретарь Мурманского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.