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Мурманская область. Арктика15.06.17 14:22

Компания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»

На этой неделе в Кольский залив вошло с полупогружной буровой платформой «Nanhai VIII» на борту.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил, что в 2017-2018 годах в Карском море должны быть возобновлены буровые работы. Последний раз здесь эти работы выполнялись в 2014 году компаниями «Роснефть» и «Exxon Mobil» на структуре «Университетская-1», где было открыто месторождение «Победа» с запасами нефти 130 миллионов тонн. В связи с объявленными США и странами ЕС санкциями в отношении поставок оборудования для работ на арктическом шельфе России, бурение скважин не проводилось. 

Похоже, что сейчас прогноз Сергей Донского сбывается.

Как оказалось, на полупогружном судне  «Hai Yang Shi You 278» (длина 222 метра и ширина 45 метров, водоизмещение 40307 тонн) в Кольский залив 14 июня была доставлена полупогружная буровая платформа «Nanhai VIII». И транспортное судно, и ППБУ «Nanhai VIII» - китайские. 

Ввиду объявленных и до сих пор не снятых санкций, российские компании обратились за сотрудничеством к специалистам из КНР. ППБУ «Nanhai VIII» принадлежит компании «China Oilfield Services Limited» (COSL). С её помощью, по заказу дочерней компании ПАО «Газпром» - ООО «Газпром геологоразведка» предстоит пробурить скважину № 3 глубиной 2400 метров на газоконденсатном месторождении «Ленинградское» в Карском море с запасами газа 1,05 триллиона куб. метров и газоконденсата – 3 миллиона тонн. Начальная стоимость контракта составляет 1,7 миллиарда рублей. Буровая платформа, три судна обеспечения, два буксира и пассажирское судно арендованы на 90 суток и дополнительно на 40 суток.  

Газоносные структуры по данным сейсморазведки, проведенной с ноября 2016 года по февраль 2017 года, могут располагаться на глубинах от 900 метров. 

Всего у ПАО «Газпром» 25 лицензионных участков на арктическом шельфе с запасами газа 7,426 триллионов куб. метров газа. До 2025 года «Газпром» обязан по лицензионным соглашениям пробурить на шельфе 46 скважин.

 

Юрий БАНЬКО. 

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