Компания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций

Итальянская «Eni» была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья, пишет РИАН. По её словам, «Eni» сохраняет хорошие отношения с российскими компаниями.

«Мы зависим от ситуации. Мы сохраняем очень хорошие взаимоотношения с российскими компаниями. «Роснефть» наш партнёр, мы также сотрудничаем с российскими компаниями в Мексике, Мозамбике. Наши взаимоотношения очень хороши, но мы вынуждены учитывать ситуацию», - пояснила она.

О том, что проекты «Eni» и «Роснефти» по геологоразведке приостановлены из-за антироссийских санкций, источники «Коммерсанта» в отрасли сообщали ещё в мае 2018 года. В российской компании тогда заявляли, что о ликвидации совместных проектов речи не идёт.